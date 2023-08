Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges E-Bike aus Autohaus gestohlen

Erfurt (ots)

Bei einem Einbruch in ein Erfurter Autohaus stahl ein Unbekannter ein hochwertiges E-Bike. Der Täter verschaffte sich in den frühen Samstagmorgenstunden Zutritt zu dem Firmengelände im Norden der Stadt. Anschließend schlug er eine Scheibe ein und gelangte so in den Verkaufsraum. Dort stahl er ein E-Bike der Marke "Flyer" im Wert von 6.500 Euro sowie die Jacke eines Mitarbeiters. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute in Richtung Hugo-John-Straße. Die Kripo kam zur Spurensicherung an den Tatort und nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell