Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Hydrantenüberprüfung in Olsberg - Brunskappel

Olsberg (ots)

Am Freitag, dem 05. Juli werden durch die Mitglieder der Löschgruppe Olsberg - Brunskappel die Hydranten im Ort überprüft. In der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr werden die ehrenamtlichen Helfer den Zustand, die ordnungsgemäße Funktion sowie die vorhandene Beschilderung der Hydranten prüfen. Daher könnte es in dem Zeitraum zu leichten Druckschwankungen im Wassernetz kommen, die aber Unbedenklich sind.

