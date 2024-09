Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Sankt Augustin (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß in Niederpleis wurden am Dienstagnachmittag (24. September) drei Frauen verletzt. Ein 53 Jahre alter Mann aus Hennef war mit seinem Ford auf der Pleistalstraße in Fahrtrichtung Birlinghoven unterwegs. Dabei verlor er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Mondeo, kam auf gerader Strecke ins Schleudern und kollidierte in Höhe der Straße "Schnepfenweg" mit einem entgegenkommenden VW. Dieser war mit drei Frauen besetzt. Die 67-jährige Fahrerin aus Bad Honnef und eine 74-jährige Beifahrerin aus Bad Honnef wurden dabei leicht, eine 68-jährige Mitfahrerin aus Erpel wurde schwer verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Der Hennefer kam ohne Verletzungen davon. Die beiden Pkw wurden jeweils im Bereich der Fronten stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 15.000 Euro. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen und einer damit einhergehenden starken Verschmutzung erschienen Feuerwehr und Ordnungsamt zur Reinigung der Fahrbahn. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum des Ford-Fahrers ergaben sich nicht. Das Verkehrskommissariat wertet nun die vor Ort gesammelten Spuren aus, überprüft Zeugenaussagen und den technischen Zustand des Mondeos. Den 53-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell