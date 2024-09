POL-SU: Motorrad aus Carport gestohlen

Siegburg (ots) - Am Mittwoch (25. September) flüchteten zwei Frauen nach einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft an der Straße "Am Brauhof" in Siegburg. Gegen 13:30 Uhr bemerkte der Ladendetektiv die beiden unbekannten Tatverdächtigen am Ausgang des Geschäfts. Dabei hielten sie zwei mit Kleidungsstücken vollgepackte Tüten in den Händen. Dies sei dem Ladendetektiv verdächtig vorgekommen, weswegen er die ...

mehr