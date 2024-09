Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw erfasst Frau/ Fußgängerin leicht verletzt

Troisdorf (ots)

Am Donnerstagmorgen (26. September) kam es in Troisdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Gegen 06:20 Uhr fuhr ein 34 Jahre alter Mann aus Troisdorf mit seinem Pkw auf der Sieglarer Straße in Richtung des Willy-Brandt-Rings. An der Kreuzung mit der Poststraße wollte der 34-Jährige nach eigenen Angaben, die durch einen unabhängigen Zeugen bestätigt wurden, in die Unterführung der Bahngleise einfahren. Als die Ampel für den Mann grünes Licht zeigte, fuhr er los. Unmittelbar vor der Unterführung trat plötzlich eine 55 Jahre alte Troisdorferin von links auf die Fahrbahn und es kam zur Kollision mit dem Auto. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Frau vor Ort und brachte sie später zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Frau gab den hinzugerufenen Polizisten gegenüber an, sich an den Unfall nicht erinnern zu können. An dem Toyota entstand Sachschaden dreistelligen Eurobereich. Unter anderem war die Frontscheibe gesplittert. Da die Fußgängerin offenbar an nicht vorgesehener Stelle und ohne Beachtung des Verkehrs die Fahrbahn überquerte und dabei einen Unfall verursachte, muss sie sich nun in einem entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell