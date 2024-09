POL-SU: WhatsApp-Betrüger erbeuten knapp 6.000 Euro

Much (ots) - In der Zeit von Montag (23. September) bis Donnerstag (26. September) jeweils 19:00 Uhr wurde in Much ein Motorrad aus einem Carport gestohlen. Der 58 Jahre alte Besitzer der entwendeten Ducati Monster, die einen Wert von knapp 10.000 hat, gab der Polizei gegenüber an, dass das Kraftrad zwischen zwei weiteren unter einem Carport an der Kantstraße abgestellt war. Vor den Motorrädern war noch ein Pkw ...

