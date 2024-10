Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer übersieht Pkw/22-Jähriger leicht verletzt

Am Dienstag (29. September) kam es in Troisdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad. Gegen 17:40 Uhr wollte ein 22 Jahre alter Pedelec-Fahrer aus einer Grundstückseinfahrt in den Stationsweg einfahren. Dabei übersah er nach eigenen Angaben einen von links kommenden Pkw und es kam zur Kollision. Dadurch stürzte der 22-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte den Mann vor Ort. Einen Transport in ein Krankenhaus lehnte er ab. Die 39-järhige Autofahrerin blieb unverletzt. An Fahrrad und Opel entstand leichter Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Polizei fordert alle Verkehrsteilnehmer zu gegenseitiger Rücksichtnahme auf. Radfahrende gehören mit Fußgängern zu einer besonders gefährdeten Gruppe im Straßenverkehr. Achten Sie als Zweiradfahrer daher auf den verkehrssicheren Zustand ihres Vehikels, schalten Sie frühzeitig das Licht am Fahrrad ein, nutzen Sie reflektierende Kleidung und/oder zusätzliche Reflektoren am Rad. Das Tragen eines Helms wird dringend empfohlen, um Verletzungen zu verhindern oder zu minimieren.(Uhl) #Leben

