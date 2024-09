Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Täter flüchtig

Speyer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (31.08.2024), gegen 04:33 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Winternheimer Straße in Speyer einzubrechen. Als der 26-jährige Bewohner nach Hause zurückkehrte, bemerkte er den Täter, welche gerade dabei war, einen Rollladen hochzudrücken. Nach Ansprache kam es zwischen dem Bewohner und dem Täter zur körperlichen Auseinandersetzung, bei dem der Täter dem Bewohner mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Täter konnte sodann fußläufig in unbekannte Richtung flüchten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Der Täter wurde als circa 185-190 cm groß, kräftig, mit dunkler Kleidung und weißen Turnschuhen bekleidet beschrieben.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232 137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell