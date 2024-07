Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Barnstorf, Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Diepholz (ots)

Eine 66-jährige Pedelec-Fahrerin aus Barnstorf wurde gestern bei einem Verkehrsunfall auf der Walsener Straße in Barnstorf leicht verletzt. Auf der Fahrt in Richtung Goldenstedt wollte sie hinter einem stehendem Toyota eines 85-Jährigen aus Winkelsett nach links in die Straße An den Scheuergärten abbiegen. Der Toyota stand auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Ortsmitte. Beim Abbiegen setzte der Toyota-Fahrer jedoch zurück, um ebenfalls rückwärts in die Straße An den Scheuergärten abzubiegen. Hierbei übersieht er die Pedelec-Fahrerin, die hinter ihm die Fahrbahn quert. Die 66-Jährige kommt durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzt sich dadurch leicht. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro beziffert.

