Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Zeugen nach Überfall in Twistringen gesucht

Diepholz (ots)

In den frühen Morgenstunden ist es im Stadtgebiet in Twistringen zu einem Überfall auf einen 46-jährigen Mann gekommen. Der Täter konnte anschließend unerkannt mit der Beute entkommen.

Gegen 04:30 Uhr am heutigen Morgen befand sich ein 46-jähriger Mann auf dem Schützenfestgelände am Sportplatz in Twistringen und wollte sich nach Feierabend zu seinem Auto begeben. Dort näherte sich eine bisher unbekannte männliche Person zu Fuß und forderte Bargeld. Im Folgenden ist es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern gekommen. Außerdem bedrohte der Täter den 46-Jährigen mit einem Messer und stach auf diesen ein.

Auf bislang unbekannte Weise gelang der Täter an das vom 46-Jährigen mitgeführte Bargeld und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Nach Meldung an die Polizei wurde umgehend die Fahndung nach dem Täter eingeleitet.

Der Verletzungsgrad des 46-Jährigen ist noch unklar, jedoch nicht als lebensbedrohlich einzustufen. Er wurde mit seinen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Über die weiteren Tatabläufe und die Höhe des Raubgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Das ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei geht derzeit jedoch davon aus, dass der Täter dem 46-Jährigen aufgelauert hat, um die erzielten Einnahmen des Schützenfestes zu erlangen.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen. Gesucht wird ein ca. 25 Jahre alter Mann mit einer Größe von ungefähr 170-175cm. Er hat schwarze kurze Haare und die Hautfarbe hat einen dunkleren Teint. Während der Tat soll er ein weißes T-Shirt (durch die Rangelei zerrissen), eine lange verwaschene oder helle Jeans und wahrscheinlich weiße Sneaker getragen haben. Geflüchtet ist er mit einem Fahrrad ohne Beleuchtung, das derzeit nicht näher beschrieben werden kann.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder solch einen Mann im Twistringer Stadtgebiet gesehen haben, werden gebeten, die Polizei Diepholz unter 05441 9710 zu kontaktieren.

