Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrt endet vor Baum mit Blutprobenentnahme und Führerscheinentzug

Lohmar (ots)

Am Mittwochabend wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall nach Lohmar gerufen. Im Ortsteil Albach war ein Mann mit seinem Auto über die Franzhäuschenstraße in Fahrtrichtung Birk unterwegs. Dabei kam er gegen 21:50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrzeugfront gegen einen Baum. Eine durch den lauten Knall aufmerksam gewordene Anwohnerin lief zur Unfallstelle und half dem 25 Jahre alten Fahrer aus dem Fahrzeug und rief die Polizei. Diese stellte vor Ort fest, dass der aus Königswinter stammende Verunfallte leicht verletzt war und dass sich im Fußraum des Mercedes-Benz leere Weinflaschen befanden. Einen Atemalkoholtest lehnte der 25-Jährige ab. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und erfolgte in einem Krankenhaus, in welchem der Mann auch auf weitere Verletzungen untersucht wurde. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt mit führerscheinpflichtigen Fahrzeugen. Der stark beschädigte Vito wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung rund 10.000 Euro. Den Königswinterer erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell