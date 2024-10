Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher in Siegburg unterwegs/ Polizei bittet um Zeugenhinweise

Siegburg (ots)

Zwischen Dienstag (01. Oktober), 18:00 Uhr, und Mittwoch (02. Oktober), 09:10 Uhr, waren in Siegburg Einbrecher unterwegs. Die Polizei wurde zu insgesamt vier Tatorten in der Kaiserstraße gerufen. Bei einem der Tatorte handelt es sich um ein Hotel. Hier entdeckte der Eigentümer am Mittwochmorgen Hebelspuren an der Tür eines Nebeneingangs. Der oder die Täter konnten aber offenbar nicht in das Gebäude gelangen. Erfolgreicher waren hingegen die anderen drei Taten. So gelangten ein oder mehrere Unbekannte in ein Restaurant, nachdem sie die Tür eines Hintereingangs gewaltsam geöffnet hatten. In dem Lokal durchwühlten sie den Thekenbereich und erbeuteten Bargeld im dreistelligen Eurobereich. Einen ebenfalls dreistelligen Eurobetrag konnten der oder die Täter erlangen, nachdem sie eine Stahltür im rückwärtigen Bereich eines Frisörgeschäfts aufhebelten. Bei der Durchsuchung des Salons konnten die Einbrecher außerdem eine dort gelagerte Halskette aus Gold zur Beute machen. Ob bei einem Einbruch in ein Brillengeschäft auch etwas gestohlen wurde, konnte der Filialleiter den hinzugerufenen Polizisten gegenüber zunächst nicht angeben. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der oder die Täter hier ein Fenster aufgehebelt hatten und so in das Ladenlokal gelangten. An allen Einbruchsorten sicherten Experten der Polizei Spuren. Ob die Taten miteinander im Zusammenhang stehen, ist ein Bestandteil der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis bietet für Privatpersonen wie auch für Gewerbetreibende kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz. Weitere Infos und Termine gibt es unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #riegelvor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell