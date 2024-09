POL-REK: 240923-2: Zigarettenautomat aufgesprengt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (21. September) in Bergheim ist ein Radfahrer (37) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Laut ersten Informationen sei der Radfahrer gegen 19.15 Uhr auf dem Radweg entlang der Landstraße (L) 91 aus Oberaussem kommend in Richtung Glessen unterwegs gewesen. Gleichzeitig ...

mehr