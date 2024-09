Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240923-1: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (21. September) in Bergheim ist ein Radfahrer (37) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen sei der Radfahrer gegen 19.15 Uhr auf dem Radweg entlang der Landstraße (L) 91 aus Oberaussem kommend in Richtung Glessen unterwegs gewesen. Gleichzeitig soll der Fahrer (58) eines Mercedes von der Straße "Im Selch" auf die Straße "Gut Neuhof" eingefahren sein. Dabei kollidierte er mit dem von rechts auf dem Radweg kommenden 37-Jährigen. Der Fahrradfahrer stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigen eine Unfallanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell