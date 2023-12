Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Alleinunfall - Pkw kommt von Fahrbahn ab und stürzt Böschung hinunter

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18:50 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem schweren Verkehrsunfall in Datteln. Ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr mit seinem Pkw die Waltroper Straße in Fahrtrichtung Datteln und kam in Höhe der Brücke An der Losheide nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw stürzte die Böschung hinunter und prallte am Endes auf das Dach eines dort geparkten Pkw, der anschließend durch die Aufprallwucht völlig zerstört wurde. Bevor das verunfallte Fahrzeug schließlich im Garten eines Hauses zum Stillstand kam, wurde es noch über einen Zaun gegen ein Gartenhaus und ein Carport katapultiert, in dem zwei weitere Pkw durch den Aufprall beschädigt wurden. Der 45-jährige Fahrer und sein 43-jähriger Beifahrer wurden leichtverletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Da sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, wurde dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Mercedes beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 175.000 Euro.

