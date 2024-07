BPOLI S: Zeugen gesucht: Mit Reizgas im S-Bahnbereich gesprüht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Ein 27-jähriger Mann hat am gestrigen Montagabend (08.07.2024) eine Reisende und ihren Sohn am Bahnhof Zuffenhausen belästigt. Gegen 20:00 Uhr wartete eine 28 Jahre alte Frau zusammen mit ihrem 2-jährigen Sohn am Bahnsteig 11 auf die S-Bahn, als sich ein 27-jähriger gambischer Staatsangehöriger zu ihr auf die Bank gesetzt und sie unvermittelt gegen ihren Willen am Oberschenkel berührt ...

