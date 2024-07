Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende und Kind sexuell belästigt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 27-jähriger Mann hat am gestrigen Montagabend (08.07.2024) eine Reisende und ihren Sohn am Bahnhof Zuffenhausen sexuell belästigt. Gegen 20:00 Uhr wartete eine 28 Jahre alte Frau zusammen mit ihrem 2-jährigen Sohn am Bahnsteig 11 auf die S-Bahn, als sich ein 27-jähriger gambischer Staatsangehöriger zu ihr auf die Bank gesetzt und sie unvermittelt gegen ihren Willen am Oberschenkel berührt haben soll. Bisherigen Informationen zufolge drückte die junge Frau die Hand des Beschuldigten mehrfach weg und auch von anderen Reisenden wurde der 27-Jährige aufgefordert seine Handlungen zu unterlassen. Nach kurzer Zeit soll der mit über 3,1 Promille alkoholisierte Mann jedoch erneut auf die Geschädigte zugegangen sein und diesmal ihren im Kinderwagen sitzenden Sohn am Bein berührt haben. Erneut einschreitende Zeugen konnten den Beschuldigten daraufhin von der Frau und ihrem Kind trennen. Der bis dahin unbekannte 27-Jährige flüchtete noch der dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte mit einer S-Bahn, konnte jedoch wenig später im Rahmen der Ermittlungen identifiziert und von einer Streife der Bundespolizei an seinem Wohnort vorläufig festgenommen werden. Bei dem anschließenden Transport zur Dienststelle wurde der 27-Jährige zunehmend aggressiv, spuckte in Richtung der Einsatzkräfte und beschädigte ein Dienstfahrzeug durch einen Tritt. Der Beschuldigte wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren der Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und der Beleidigung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell