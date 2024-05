Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten - Fahrzeugbrand

Berghaupten (ots)

Ein Fahrzeugbrand in der Straße "Auf dem Grün" im Bereich eines dortigen Regionalmarktes löste am Samstagmittag einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Nach ersten Erkenntnissen war ein Volvo gegen 12:30 Uhr offenbar aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr Berghaupten konnten den vollständig ausgebrannten Wagen löschen. Verletzt wurde bei dem Brand nach derzeitigen Stand niemand, das beschädigte Hybridfahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden an dem neuwertigen Auto beläuft sich schätzungsweise auf rund 60.000 Euro. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.

/ng

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell