POL-PPRP: versuchter Fahrzeugdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Limburgerhof (ots) - In der Nacht auf Montag (02.09.2024, gegen 1 Uhr) stellten Polizeikräfte einen verlassenen VW Touran auf der Kreuzung Pasadenaallee/Lorientallee fest. Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte das Auto zuvor in der Parkstraße in Limburgerhof gestohlen hatten. Das Auto hatte einen technischen Defekt und musste abgeschleppt werden. Haben Sie den Diebstahl in Limburgerhof beobachtet? Haben Sie ...

mehr