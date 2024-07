POL-KA: (KA) Pfinztal - 33-Jähriger mutmaßlich ausgeraubt

Bruchsal (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Polizeibeamte des Polizeireviers Bruchsal nahmen am Samstagmittag am Baggersee Untergrombach einen 23-jährigen mutmaßlichen Drogendealer fest. Eine Zeugin alarmierte am vergangenen Samstag gegen 12:00 Uhr die Polizei, da sie im Bereich des Baggersees ...

mehr