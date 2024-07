Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstag, 14:30 Uhr und Samstag, 13:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Kirrlach.

Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Einbrecher eine Fensterscheibe ein, um in den Keller eines Mehrparteienhauses in der Kreuzstraße zu gelangen. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen drangen die Täter anschließend über das Treppenhaus in mehrere Wohnungen ein und nahmen unter anderem Bargeld sowie diverse Arbeitsgeräte an sich.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0721 666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell