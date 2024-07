Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Bruchsal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Polizeibeamte des Polizeireviers Bruchsal nahmen am Samstagmittag am Baggersee Untergrombach einen 23-jährigen mutmaßlichen Drogendealer fest.

Eine Zeugin alarmierte am vergangenen Samstag gegen 12:00 Uhr die Polizei, da sie im Bereich des Baggersees Untergrombach einen jungen Mann in Tarnhosen und mit einer vermeintlichen Schusswaffe gesehen habe.

Daraufhin überprüften mehrere Polizeistreifen die Örtlichkeit. Die Polizisten trafen schließlich einen 23-Jährigen an, der eine täuschend echt aussehende Softair-Waffe mit sich führte. Der aktuell offenbar wohnsitzlose Tatverdächtige hatte sich in einem Waldstück nahe des Baggersees ein provisorisches Schlaflager eingerichtet. In dem Schlaflager stellten die Beamten unter anderem eine Schreckschusswaffe, zwei Luftdruckpistolen, zahlreiche Messer sowie mehrere hundert Gramm Amphetamin und Ecstasy sicher.

Wegen der aufgefundenen Waffen und Betäubungsmittel besteht gegen den 23-jährigen Tatverdächten der dringende Verdacht des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der 23-Jährige am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Bruchsal.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Julian Scharer, Polizeipräsidium Karlsruhe

