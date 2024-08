Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 25-Jähriger attackiert Einsatzkräfte

Wendlingen am Neckar (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann hat am gestrigen Mittwochabend (07.08.2024) zwei Polizeibeamte am Wendlinger Bahnhof attackiert und sich den anschließenden polizeilichen Maßnahmen widersetzt. Gegen 20:45 Uhr konnten die Einsatzkräfte einen Mann im Gleisbereich des Bahnhofs feststellen, welcher auf den Gleisen in Richtung Plochingen lief. Nachdem der 25-Jährige die beiden Beamten erkannt hatte, begab er sich auf den Bahnsteig 11 und versuchte von dort zu flüchten. Die Einsatzkräfte konnten den gambischen Staatsangehörigen jedoch beim Treppenabgang stellen, wobei dieser die Streife unvermittelt mit einem Faustschlag attackierte. Daraufhin wurde der 25-Jährige unter dem Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes zu Boden gebracht und gefesselt. Der aggressive Mann leistete im Anschluss mehrfach Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und wurde schließlich aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik eingeliefert. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 25-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell