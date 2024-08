Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 24-Jähriger bedroht Mitarbeitende der Stadt

Kochendorf-Bad Friedrichshall (ots)

Vergangenen Montag (05.08.2024) bedrohte ein 24-Jähriger zwei Mitarbeitende des Ordnungsdienstes in Bad Friedrichshall, nachdem er zuvor unbefugt den Gleisbereich betreten hatte. Gegen 21:00 Uhr beobachteten die beiden Mitarbeitenden der Stadt den 24 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen bisherigen Informationen zufolge dabei, wie er die Gleise am Bahnhof Bad-Friedrichshall-Kochendorf an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle überquerte, um so zu dem am Bahnhof gelegenen Parkplatz zu gelangen. Wenige Minuten später konnten die beiden Mitarbeitenden den 24-Jährigen noch vor Ort antreffen und auf sein Verhalten ansprechen. Der in Bad Friedrichshall wohnhafte Mann reagierte hierauf umgehend aggressiv und unkooperativ und soll die beiden Geschädigten mehrfach verbal und non-verbal bedroht haben. Aufgrund seiner Taten muss der Beschuldigte nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung rechnen. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Aufenthalte im Gleisbereich sind lebensgefährlich. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

