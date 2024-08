Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Zigaretten aus Geschäft entwendet

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Mittag (04.08.2024) mehrere Stangen Zigaretten aus einem Geschäft am Zuffenhausener Bahnhof entwendet. Die beiden Unbekannten betraten bisherigen Ermittlungen zufolge am gestrigen Sonntag gegen 12:00 Uhr das Geschäft im Bahnhof und sprachen die anwesende Verkäuferin an. Während einer der Täter die 53-Jährige laut Zeugenaussagen in ein Gespräch verwickelte, soll sich die andere Person hinter die Theke begeben und von dort mehrere Stangen Zigaretten im Wert von einigen hundert Euro entwendet haben. Anschließend flüchteten die beiden unbekannten Person aus dem Geschäft. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem vorliegenden Fall unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

