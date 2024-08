Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendliche im Zug bedroht und beleidigt

Stuttgart/Göppingen (ots)

Zu einer Beleidigung und Bedrohung mit einer Schreckschusswaffe gegenüber zwei 15 und 16 Jahre alten Reisenden durch einen 28-Jährigen ist es am vergangenen Samstagabend (03.08.2024) in einem Regionalzug in Richtung Ulm gekommen. Der 28 Jahre alte deutsche Staatsangehörige fuhr am Samstag gegen 22:00 Uhr zunächst zusammen mit zwei Begleitern mit einem Regionalzug von Stuttgart aus in Richtung Ulm. Während der Fahrt soll der bereits polizeibekannte Mann dann einen 15 Jahre alten Jugendlichen mehrfach verbal beleidigt und bedroht haben. Nachdem dieser den 28-Jährigen bisherigen Erkenntnissen zufolge daraufhin bat dies zu unterlassen, soll der mit über 2,4 Promille alkoholisierte Mann eine Schreckschusswaffe gezogen und mit dieser auf die beiden Jugendlichen gezielt haben. Diese flohen aktuellen Ermittlungen zufolge daraufhin in einen anderen Zugabschnitt und informierten die Polizei über den Vorfall. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei konnten den 28-Jährigen und seine zwei Begleiter beim Halt des Zuges in Göppingen antreffen, zu Boden bringen und fesseln. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte sowohl die Schreckschusswaffe, als auch weitere gefährliche Gegenstände im Rucksack des Beschuldigten aufgefunden werden. Dieser muss nun mit einem Strafverfahren der Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung rechnen.

