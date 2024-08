Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Notentriegelung betätigt und Scheibe beschädigt

Mosbach (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (01.08.2024) beschädigte ein 28 Jahre alter Mann die Scheibe einer S-Bahn beim Halt in Mosbach-Neckarelz, nachdem er zuvor gegen einen Fahrkartenautomaten geschlagen und die Notentriegelung des Zuges betätigt hatte. Gegen 20:40 Uhr soll der 28-jährige deutsche Staatsangehörige zunächst am Bahnhof Mosbach mit seiner Hand und seinem Kopf gegen einen dortigen Fahrkartenautomaten geschlagen und sich hierbei verletzt haben. Anschließend stieg der mit über 1,6 Promille alkoholisierte Mann Zeugenaussagen zufolge in eine S-Bahn der Linie S41 und fuhr bis zum Bahnhof Mosbach-Neckarelz. Dort soll der 28-Jährige die Notentriegelung des Zuges ohne erforderlichen Rechtfertigungsgrund gezogen und mit einem Faustschlag eine Scheibe des Zuges beschädigt haben. Alarmierte Einsatzkräfte trafen den jungen Mann noch vor Ort an und verbrachten ihn aufgrund seiner Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Er muss nun mit einem Strafverfahren der Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung rechnen.

