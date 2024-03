Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrraddiebstahl in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, dem 24.02.2024, wurde in Wilhelmshaven ein hochwertiges E-Bike der Marke Porsche gestohlen. Das Fahrrad wurde gegen 20:00 Uhr in der Bremer Straße Ecke Banter Weg abgestellt. Als die Eigentümerin gegen 22:00 Uhr zurückkehrte, war das Fahrrad, welches an einem Verkehrsschild nahe eines dortigen Restaurants im Banter Weg in Höhe der Hausnummer 144 angeschlossen war, nicht mehr auffindbar. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes E-Bike des Herstellers Porsche, Typ Sport 2021 Carrera. Die Polizei Wilhelmshaven bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese unter der Telefonnummer 04421 942-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell