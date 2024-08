Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 18-Jährige belästigt

Ulm/Langenau (ots)

Am vergangenen Mittwochmorgen (31.07.2024) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 18-Jährige in einem Regionalzug in Richtung Ulm. Gegen 10:00 Uhr fuhren die 18 Jahre alte Reisende und der Unbekannte, bei welchem es sich um einen circa 45-55 Jahre alten und 160-170 cm großen Mann mit schwarzen Haaren, dunklen Augen und einem südländischen Erscheinungsbild handeln soll, mit einer Regionalbahn von Langenau in Richtung Ulm. Bisherigen Informationen zufolge beobachtete der Mann die 18-Jährige zunächst während der Fahrt, setzte sich dann jedoch neben sie und sprach sie an. Während der Unterhaltung soll der Täter, welcher laut Zeugenaussagen nur gebrochen Deutsch sprach und dunkel gekleidet war, die junge Frau dann mehrfach gegen deren Willen berührt und umarmt haben. Kurz bevor der Unbekannte den Zug beim Halt am Bahnhof Ulm-Ost verließ, soll er zudem versucht haben die Geschädigte zu küssen, was diese jedoch verhindern konnte. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

