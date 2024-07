BPOLI S: Widerstand geleistet und Zugbegleiter beleidigt

Wendlingen (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am gestrigen Dienstagmittag (31.07.2024) in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten zwei bislang unbekannte Männer gegen 13:30 Uhr in der 1. Klasse in verbale Streitigkeiten, als einer der Beiden unvermittelt Reizgas versprühte. Beim Halt der Bahn in Wendlingen flüchteten die Unbekannten nach ...

