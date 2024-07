Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Reizgas gesprüht - Bundespolizei sucht Zeugen

Wendlingen (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am gestrigen Dienstagmittag (31.07.2024) in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten zwei bislang unbekannte Männer gegen 13:30 Uhr in der 1. Klasse in verbale Streitigkeiten, als einer der Beiden unvermittelt Reizgas versprühte. Beim Halt der Bahn in Wendlingen flüchteten die Unbekannten nach derzeitigem Kenntnisstand aus der S1 in unbekannte Richtung. Zuvor soll einer der Tatverdächtigen seine Socken ausgezogen und einen Gegenstand aus der fahrenden Bahn geworfen haben. Durch das Reizgas erlitten zwei Reisende Reizungen der Atemwege, welche von einer Rettungswagenbesatzung kurzzeitig medizinisch versorgt wurden. Bei einem Unbekannten soll es sich um einen 30 bis 35 Jahre alten Mann mit südländischem Erscheinungsbild handeln, der zur Tatzeit ein olivfarbenes T-Shirt sowie eine lange schwarze Hose getragen haben soll. Sein Kontrahent wird als 20 bis 25 Jahre alt, mit schwarzen lockigen Haaren und ebenfalls südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er soll oberkörperfrei, barfuß und mit einer weißen kurzen Sporthose bekleidet gewesen sein. Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

