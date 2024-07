Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der BPOLI Karlsruhe und der BPOLI Stuttgart: 22-Jähriger nach Diebstahl durch Einsatzkräfte gestellt

Stuttgart/Karlsruhe (ots)

Nachdem er das Gepäck eines Reisenden im Stuttgarter Hauptbahnhof entwendet hatte, wurde ein 22 Jahre alter Mann am heutigen Dienstag (30.07.2024) am Karlsruher Hauptbahnhof durch eine Streife der Bundespolizei gestellt. Bisherigen Ermittlungen zufolge hielten sich der 22-jährige tunesische Staatsangehörige und ein 70 Jahre alter Reisender am heutigen Dienstag gegen 01:30 Uhr in einem auf Bahnsteig 9/10 gelegenen Warteraum des Stuttgarter Hauptbahnhofes auf. Kurz vor der Abfahrt eines Fernzuges in Richtung Karlsruhe soll der junge Mann den Koffer und den Rucksack des schlafenden Reisenden entwendet haben und mit dem Stehlgut in den IC gestiegen sein. Nachdem er das Fehlen seines Gepäcks bemerkt hatte, informierte der 70-Jährige die Bundespolizei über den Vorfall. Bei den umgehend eingeleiteten Ermittlungen konnten die Beamtinnen und Beamten den Täter und dessen Fluchtweg identifizieren und die Beschreibung des 22-Jährigen an die Einsatzkräfte am Karlsruher Hauptbahnhof weitergeben. Dort wurde der im Landkreis Esslingen wohnhafte Beschuldigte schließlich bei der Ankunft des Fernzuges gegen 02:50 Uhr festgestellt und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Neben dem Koffer konnten die Beamtinnen und Beamten zudem ein griffbereites Reizgas bei dem jungen Mann auffinden und dieses sicherstellen. Der 22-Jährige muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen rechnen.

