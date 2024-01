Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Goldschmuck als eigentliches Ziel

Achern (ots)

In einer Zeitungsannonce wurde am vergangenen Wochenende mit dem Ankauf von Pelzen, Abendgarderobe, Teppichen und anderem geworben. Bislang wurden den Ermittlern in Achern mindestens zwei Fälle zur Anzeige gebracht, in denen sich die vermeintlichen Aufkäufer von Teppichen und Bildern letztendlich nur für Schmuckstücke interessierten. Nach einer Anzahlung von einigen hundert Euro wurde in beiden Fällen Schmuck im weitaus höheren Wert mitgenommen und die zeitige Abholung von Teppichen und sonstigen Gegenständen in Aussicht gestellt. Im Anschluss waren die vermeintlichen Aufkäufer nicht mehr erreichbar. Den so Geschädigten entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittler in Achern erbitten Hinweise unter der Rufnummer 07841 7066-0.

Darüber hinaus gibt die Polizei folgende Verhaltenshinweise:

- Lassen Sie fremde Personen nie alleine in Ihrer Wohnung oder Zimmer! Die Personen könnten die Wohnung ausbaldowern bzw. Ausschau nach Wertgegenständen halten. - Holen Sie sich zu vereinbarten Terminen im Zweifelsfall Nachbarn oder Bekannte als Zeugen hinzu. - Händigen Sie keine Wertgegenstände aus! Insbesondere dann nicht, wenn Sie keinen gleichwertigen Gegenwert erhalten haben! - Meiden Sie grundsätzlich den Verkauf von Wertgegenständen an private, fremde Personen. - Seien Sie misstrauisch und rufen Sie beim geringsten Zweifel bei Polizei oder einer Person Ihres Vertrauens an. - Informieren Sie sich im Vorfeld, zum Beispiel durch Einholen weiterer Angebote, zum Wert der zum Verkauf stehenden Gegenstände. - Lassen Sie sich nicht unter Duck setzen und zu einem Verkauf überreden. - Lassen Sie sich im Verkaufsfall einen Ausweis zeigen und eine richtig datierte Quittung ausstellen.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell