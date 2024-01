Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, B3 - Maserati-Fahrerin verunglückt

Renchen (ots)

Auf der Bundesstraße 3 zwischen Renchen und Zimmern kam es Mittwochmittag, gegen 13 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Maserati-Fahrerin kam mit ihrem Fahrzeug aus bisher ungeklärten Gründen von der Straße ab und landete in einem Straßengraben. Weil die Frau bei dem Unfall eingeklemmt wurde, musste sie von Einsatzkräften der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Sie wurde im Anschluss zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Eine Fahrbahn musste für die Bergungsarbeiten teilweise gesperrt werden. Gegen 13:50 Uhr waren die Fahrbahnen in beide Richtungen wieder frei. Über den entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell