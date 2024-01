POL-OG: Seelbach - Brand beim Räuchern

Ettenheim, Altdorf (ots) - Nach einer Auseinandersetzung in einer Unterkunft in der Industriestraße in Altdorf am Dienstagmorgen, mussten die Beamten des Polizeipostens Ettenheim ein Ermittlungsverfahren einleiten. Kurz vor 9 Uhr war ein städtischer Mitarbeiter damit beschäftigt ein Zimmer zu renovieren, als ersten Erkenntnissen zu Folge ein Bewohner ihm in provokanter und aggressiver Weise entgegengetreten sein soll. ...

mehr