Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 64-Jährige von Zug touchiert

Aalen (ots)

Beim Überqueren der Gleise auf der Strecke zwischen Aalen und Unterkochen wurde eine 64 Jahre alte Frau am gestrigen Montagmorgen (29.07.2024) von einem Zug touchiert. Gegen 09:40 Uhr soll die libanesische Staatsangehörige den Gleisbereich betreten haben, um die Gleise an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle zu überqueren. Bisherigen Ermittlungen zufolge erkannte die Lokführerin einer auf der Strecke verkehrenden Regionalbahn die in den Gleisen befindliche Frau und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Trotz dieser Maßnahme touchierte der Zug mit Fahrtrichtung Ulm die 64-Jährige und verletzte sie aktuellen Erkenntnissen zufolge hierbei leicht. Die Reisenden des Zuges blieben augenscheinlich unverletzt. Alarmierte Einsatzkräfte führten vor Ort die entsprechenden Maßnahmen durch und verbrachten die Verletzte zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem vorliegenden Fall wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und warnt diesbezüglich: Aufenthalte im Gleisbereich sind lebensgefährlich. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Stehen. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

