Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hinweis auf verdächtige Person

St.-Katharinen (ots)

Am Freitagmittag meldete sich ein Mann an der Haustüre einer Familie in der Konrad-Adenauer-Straße und gab an, er wolle einen Wasserschaden reparieren. Der männliche Bewohner teilte dem Mann mit, es gäbe keinen Schaden und er solle das Grundstück verlassen. Dem kam der Mann nach. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 50 Jahre alt, deutscher Phänotyp, auffallend groß und kräftig, braune Haare. Weitere Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell