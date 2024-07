Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallfluchten im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Zeit von Sonntag (07.07.2024), 23.00 Uhr bis Montag (08.07.2024), 08.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen schwarzen Mercedes in der Katzbachstraße. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. Pfersee - In der Zeit von Montag (08.07.2024), 11.00 Uhr bis 12.15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten, roten Hyundai in der Augsburger Straße. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

