Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende belästigt und Notbremse gezogen

Bietigheim-Bissingen (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen (30.07.2024) wurde ein 24-Jähriger durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen, nachdem er zuvor die Notbremse einer S-Bahn am Bietigheimer Bahnhof gezogen und Reisende belästigt hatte. Der afghanische Staatsangehörige fuhr am gestrigen Dienstag gegen 04:30 Uhr zunächst mit einer S-Bahn der Linie S5 in Richtung Bietigheim-Bissingen. Während der Fahrt soll der 24-Jährige dann mehrere andere Reisende belästigt und die Notbremse des Zuges kurz vor dem Bahnhof, ohne einen erforderlichen Rechtfertigungsgrund, gezogen haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei konnten den mit über 1,9 Promille alkoholisierten Mann kurze Zeit später noch am Bahnhof Bietigheim-Bissingen feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Da sich der Beschuldigte durchgehend aggressiv verhielt und mehrfach gegen eine am Bahnhof stehend S-Bahn trat, wurde er durch die Streifen in Gewahrsam genommen. Der 24-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen rechnen. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Notbremsen nur mit einem entsprechenden Rechtfertigungsgrund gezogen werden dürfen und ein Missbrauch strafbar ist.

