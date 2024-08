Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Kehl/Altenheim (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen einen 35-jährigen französischen Staatsangehörigen festgenommen. Der Mann reiste zuvor mit der Tramlinie D von Frankreich nach Deutschland ein. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 44 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Eine weitere Festnahme erfolgte gestern Abend am Grenzübergang in Neuried/Altenheim. Hier wurde ein libanesischer Staatsangehöriger polizeilich kontrolliert. Gegen den 36-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ein Freund des Mannes konnte den fälligen Geldbetrag in Höhe von 2084,50 Euro bezahlen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell