Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Reisende beleidigt und bedroht

Offenburg (ots)

Gestern Nachmittag gegen 16 Uhr soll es am Bahnhof in Offenburg in einer SWE auf Gleis 6 zu Beleidigungen und Bedrohungen zum Nachteil mehrerer Reisender gekommen sein. Hier soll ein 30-jähriger deutscher Staatsangehöriger Fahrgäste zunächst beleidigt und anschließend mit einem Stock bedroht haben, es wurde niemand verletzt Er konnte durch eine Streife der Bundespolizei im besagten Zug angetroffen werden. Der Stock wurde sichergestellt. Der Mann muss nun mit Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell