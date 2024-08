Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender und DB-Mitarbeiter attackiert

Stuttgart (ots)

Ein 53 Jahre alter Mann hat am gestrigen Donnerstag (01.08.2024) einen Reisenden und einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof verbal und körperlich attackiert. Der italienische Staatsangehörige befand sich am gestrigen Tag gegen 19:20 Uhr zunächst am Querbahnsteig des Hauptbahnhofes als etwas Asche aus seiner Zigarette auf das Bein eines 37 Jahre alten Reisenden gelangt sein soll. Im Laufe der daraus resultierenden verbalen Streitigkeit beleidigte der 53-Jährige sein gegenüber bisherigen Ermittlungen zufolge mehrfach und schüttete schließlich auch sein Heißgetränk auf diesen. Anschließend soll der Beschuldigte in Richtung Bahnsteig 7 geflüchtete sein und hierbei einen einschreitenden Mitarbeiter der DB-Sicherheit in das Gesicht geschlagen haben. Nachdem der aggressive Mann mit einer Regionalbahn in Richtung Reutlingen geflohen war, konnte er dort von Einsatzkräften der Bundespolizei festgestellt und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung rechnen. Der Reisende und der 43 Jahre alte Mitarbeiter der Deutschen Bahn wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, benötigten jedoch keine medizinische Versorgung.

