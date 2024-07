Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Diebe wollen Zigaretten aus Supermarkt-Lager stehlen Flucht ohne Beute

Lengerich (ots)

Drei unbekannte Täter haben am Freitag (26.07.24) zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr versucht, aus dem Lager eines Supermarkts Zigaretten zu stehlen. Die Unbekannten teilten sich auf. Einer betrat das Lager des Discounters an der Tecklenburger Straße und beschädigte ein Vorhängeschloss. Die beiden anderen blieben im Geschäft und hielten "Wache". Eine Mitarbeiterin entdeckte den Täter im Lager und sprach ihn an. Daraufhin flüchtete dieser sowie die beiden Mittäter ohne Beute aus dem Supermarkt und in Richtung Helios-Klinik. Die alarmierte Polizei fahndete nach den Unbekannten - jedoch ohne Erfolg. Die Drei werden den Zeugen zufolge wie folgt beschrieben: Zwei waren etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß sowie schlank. Einer von ihnen trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Weste, er hatte außerdem schwarze Haare. Der andere trug eine rote Sportjacke, hatte ebenfalls schwarze Haare und trug eine Brille mit dunklem Gestell. Der dritte Täter war ca. 28 bis 30 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß sowie schlank. Er trug eine blaue Jeans und eine blaue Jacke. Seine Haare waren dunkelblond, die Augen grün-braun. Außerdem hatte er einen grauen Trekkingrucksack dabei. Die Polizei nimmt Hinweise von weiteren Zeugen entgegen bei der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

