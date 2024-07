Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Kradfahrer verunfallt Schwer verletzt

Tecklenburg (ots)

Am Samstag (27.07.) ist gegen 13.45 Uhr auf dem Tecklenburger Damm in Höhe Holthausen ein 23-jähriger Motorradfahrer gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen ist der junge Mann aus Thuine (Landkreis Emsland) mit seinem Motorrad aus Tecklenburg kommend auf dem Tecklenburger Damm gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er in Höhe der Hausnummer Holthausen 11. Ein eingesetzter Notarzt versorgte den Motorradfahrer vor Ort. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell