POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Ermittlungen wegen Brand in Kaufhaus

Nagold (ots)

Wegen eines Brandes in einem Warenhaus am späten Montagabend in Nagold ermittelt das Polizeirevier Nagold.

Das Feuer war gegen 22:00 Uhr im Ladeninneren des in der Kreuzertalgasse befindlichen Gebäudes ausgebrochen. Fußgänger nahmen im Inneren Flammen wahr und verständigten die Einsatzkräfte. In der Folge konnten Personen aus den angrenzenden Anwesen rechtzeitig evakuiert werden. Durch das Feuer wurde das Kaufhaus stark beschädigt, sodass sich der entstandene Sachschaden etwa im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen dürfte.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen, welche vom Ermittlungsdienst des Polizeireviers Nagold geführt werden. Neben den Feuerwehrabteilungen Nagold und Iselshausen waren das Technische Hilfswerk und ein Rettungsfahrzeug im Einsatz.

