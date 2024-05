Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verfolgung eines entwendeten Pkw in Pforzheim endet mit einem Verkehrsunfall

Pforzheim (ots)

Am Sonntag entzog sich in Pforzheim der Fahrzeuglenker eines gestohlenen Mercedes einer Polizeikontrolle, gefährdete und schädigte Verkehrsteilnehmer und verursachte letztendlich einen Unfall.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 11.24 Uhr einen vermeintlich gestohlenen grauen Mercedes, welcher anfänglich den Schoferweg in Pforzheim in Richtung Innenstadt befuhr. Im Bereich der Norstadtbrücke und der Christophallee konnten zwei Funkstreifen das Fahrzeug, welches nach einem Diebstahl ausgeschrieben war, aufnehmen. Deutliche Anhaltezeichen der Polizei wurden in der Folge bis zum späteren Unfall missachtet.

Der Mercedes fuhr in Richtung Hohernzollern-, Pfälzer- und in die Wittelsbachstraße, wo der Fahrzeuglenker einen Abgrenzungspoller beschädigte und die Fahrt unbeirrt über die Brettener- und Hohenzollernstraße fortsetzte. Ein Anhalteversuch eines Funkstreifenwagens blieb ohne Erfolg. Der Mercedes bewegte sich weiter über die Anshelmstraße in Richtung Güterstraße. Der Fahrzeuglenker fuhr geradeaus über den Kreisverkehr und gefährdete hierbei mehrere Verkehrsteilnehmer. Weiter wurde die Lindenstraße, Parkstraße und der Altstädter Kirchenweg befahren, wo ein unbeteiligtes Fahrzeug im Gegenverkehr von dem Mercedes gestreift wurde. Danach fuhr der Flüchtende über die Holzgartenstraße in Richtung Kreuzstraße. An der dortigen Kreuzung, einer Rechtsabbiegerspur stand aufgrund einer roten Ampel ein Pkw VW-Cupra. Neben diesem warteten auf den beiden links angrenzenden Fahrstreifen jeweils ein Pkw Toyota und VW. Der von hinten herannahende Mercedes setzte mit nicht unerheblicher Geschwindigkeit seine Fahrt fort und versuchte zwischen dem VW-Cupra und dem Toyota hindurch zu fahren. Hierbei kollidierte der Mercedes mit den beiden Fahrzeugen, welche in der Folge in Richtung Kreuzungsbereich geschoben wurden.

Die drei Insassen, darunter der 21- jährige Fahrzeuglenker des Mercedes, setzten die Flucht kurzzeitig zu Fuß fort. Dieser und die beiden 16-jährigen Mitinsassen wurden vorläufig festgenommen. Alle drei Personen hatten sich bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ebenso verletzte sich der 29-jähriger Fahrzeuglenker des Cupra und ein im Pkw befindliches Baby leicht. Beide wurden, wie auch der leichtverletzte 49-jährige Toyotafahrer in Krankenhäuser eingeliefert.

An allen drei Fahrzeugen, welche abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden von ca. 50 000 Euro. Eine Ampel wurde ebenso beschädigt, blieb aber funktionsfähig. Für die Unfallaufnahme und die erforderliche Nassreinigung der Fahrbahn musste der betreffenden Bereich für mehrere Stunden gesperrt werden.

Bei dem 21-Jährigen, der keine Fahrerlaubnis besitzt, ergab sich der Verdacht des Fahrens unter berauschenden Mitteln. Des Weiteren leistete er bei der vorläufigen Festnahme Widerstand und verletzte hierbei zwei Beamte leicht.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer oder Unfallgeschädigte sich unter der Rufnummer 07231 186 3111 zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell