POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Absolut fahruntauglich unterwegs

Pforzheim (ots) - Zu einem Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr am Donnerstagnachmittag in Pforzheim, sucht die Polizei nun Geschädigte und Zeugen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich eine zunächst unbekannte Person in ihrer Wohnung in der Habermehlstraße und soll von dort ...

mehr