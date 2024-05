POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mann wirft Glas auf Straße - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Neuenbürg (ots) - Ein 38-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstagnachmittag in Arnbach in einen am Fahrbahnrand abgestellten Auflieger gefahren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Fahrradfahrer gegen 15:45 Uhr die Robert-Grob-Straße in Richtung Hohlohstraße, als er aus Unachtsamkeit in einen am Fahrbahnrand stehenden Anhänger fuhr. Der 38-Jährige, ...

mehr