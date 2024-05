Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Fahrradfahrer fährt in geparkten Anhänger

Neuenbürg (ots)

Ein 38-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstagnachmittag in Arnbach in einen am Fahrbahnrand abgestellten Auflieger gefahren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Fahrradfahrer gegen 15:45 Uhr die Robert-Grob-Straße in Richtung Hohlohstraße, als er aus Unachtsamkeit in einen am Fahrbahnrand stehenden Anhänger fuhr. Der 38-Jährige, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Sicherheitshelm getragen hatte, verletzte sich schwer und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Bereich.

