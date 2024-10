Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Vor der Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Arminia Bielefeld

- !!! Korrektur !!! -

Saarbrücken (ots)

Am kommenden Sonntag (06.10.2024) beginnt um 16:30 Uhr im Ludwigsparkstadion die Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Arminia Bielefeld.

Nach den der Polizei Saarland bisher vorliegenden Informationen sind zur Gewährleistung eines reibungslosen Veranstaltungsablaufs Sperrmaßnahmen erforderlich.

In Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag in Saarbrücken kann es insbesondere im Bereich Hauptbahnhof, Westspange, Ludwigskreisel und Camphauser Straße durch die erforderlichen Maßnahmen zu Verkehrsstörungen kommen. Die Polizei empfiehlt ortskundigen Autofahrerinnen und Autofahrern deshalb, diesen Bereich großräumig zu umfahren.

Die Camphauser Straße wird am Spieltag in beide Richtungen einspurig befahrbar sein. Im Umfeld des Stadions und der Saarlandhalle sowie des Stadtteils Rodenhof stehen keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Außerdem wird im Bereich des Saarbrücker Rodenhofs die Anwohnerparkzone aktiviert. Stadt Saarbrücken und Polizei empfehlen deshalb eine möglichst frühzeitige Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Der Bereich vor dem Gästeeingang in der Camphauser Straße ist für Heimfans gesperrt. Die Saarbrücker Anhänger können wie in der Vergangenheit die Zuwegung Am Schönetal, Straße an der Saarlandhalle und Grülingsstraße nutzen.

Für Übersichtsaufnahmen setzt das Landespolizeipräsidium während des laufenden Einsatzes, hauptsächlich in der Vor- und Nachspielphase, eine Drohne ein. Die Drohne überfliegt keine Menschenmengen oder größeren Personengruppen.

Die bereits veröffentlichte Pressemitteilung vom 02.10.2024 um 12:32 Uhr hat hiermit keine Gültigkeit mehr!

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell